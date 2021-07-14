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Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)-  
Haber Giriş: 14.07.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Mehmet Çelen'den acı haber! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Mehmet Çelen'den acı haber! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde kullandığı motosikletle kamyonete çarparak ağır yaralanan Mehmet Çelen (18), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 1 Temmuz'da, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Çelen  motosikletiyle, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı. Kasksız sürücü Çelen, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırıldı.

Mehmet Çelenden acı haber 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. PAÜ'de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Çelen, yaşamını yitirdi. Çelen'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Belevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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