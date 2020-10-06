Mehmet Bülent Çaparoğlu kimdir nereli kaç yaşında vefat etti?

Mehmet Bülent Çaparoğlu 1953 yılında Malatya Darende'de Süleyman ve Şaziye Çaparoğlu'nun oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Bülent Çaparoğlu, İnşaat Mühendisi olarak hayata atıldı. Serbest ticaretle ilgilenen Mehmet Bülent Çaparoğlu, 18. Dönem ANAP Malatya Milletvekili olarak görev aldı. Özel Şirket İdare Meclisi Başkanı ve Genel Müdürü görevlerini üstlendi.

5 Ekim 2020 tarihinde vefat eden Mehmet Bülent Çaparoğlu, evli ve 3 çocuk sahibiydi.