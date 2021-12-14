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Mehmet Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri

#Mehmet Bozdoğan#Mehmet Bozdoğan Kimdir#Mehmet Bozdoğan Kaç Yaşında
Mehmet Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri

Mehmet Bozdoğan kariyeri ile dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde oynayan Mehmet Bozdoğan, son olarak Kırmızı Oda dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Peki, Mehmet Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Mehmet Bozdoğan 4 Haziran 1977 tarihinde Berlin'de dünyaya gelmiştir. Bozdoğan, oyunculuk eğitimlerine Almanya'da başlayıp, Türkiye'de devam etmiştir. Seyirci karşısına 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle çıkmıştır.

YılProjeKarakterKanal
2007Der Kriminalist  
2010Öyle Bir Geçer Zaman KiEkber 
2012Zenne Sinema Filmi
2012Ağır Roman Yeni DünyaHaldun 
2012Koyu KırmızıHasan 
2012Gözetleme KulesiŞef 
2012KaradayıBerdam 
2015Kurtlar Vadisi Pusu  
2015Macho Man Sinema Filmi
2017Sevdanın BahçesiHamdi 
2017Payitaht AbdülhamidMehmed Paşa 
2018ÇukurKumburgazlı Serdar 
2019VurgunLasih 
2019LekeBirkan [ 
2019-2020ŞampiyonTansel 
2021Uyanış Büyük SelçukluTâcülmülk 
2021Kırmızı OdaBünyamin
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