Mehmet Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri

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Mehmet Bozdoğan 4 Haziran 1977 tarihinde Berlin'de dünyaya gelmiştir. Bozdoğan, oyunculuk eğitimlerine Almanya'da başlayıp, Türkiye'de devam etmiştir. Seyirci karşısına 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle çıkmıştır.