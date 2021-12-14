Mehmet Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri

Mehmet Bozdoğan 4 Haziran 1977 tarihinde Berlin'de dünyaya gelmiştir. Bozdoğan, oyunculuk eğitimlerine Almanya'da başlayıp, Türkiye'de devam etmiştir. Seyirci karşısına 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle çıkmıştır.
|Yıl
|Proje
|Karakter
|Kanal
|2007
|Der Kriminalist
|2010
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|Ekber
|2012
|Zenne
|Sinema Filmi
|2012
|Ağır Roman Yeni Dünya
|Haldun
|2012
|Koyu Kırmızı
|Hasan
|2012
|Gözetleme Kulesi
|Şef
|2012
|Karadayı
|Berdam
|2015
|Kurtlar Vadisi Pusu
|2015
|Macho Man
|Sinema Filmi
|2017
|Sevdanın Bahçesi
|Hamdi
|2017
|Payitaht Abdülhamid
|Mehmed Paşa
|2018
|Çukur
|Kumburgazlı Serdar
|2019
|Vurgun
|Lasih
|2019
|Leke
|Birkan [
|2019-2020
|Şampiyon
|Tansel
|2021
|Uyanış Büyük Selçuklu
|Tâcülmülk
|2021
|Kırmızı Oda
|Bünyamin