Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya imamı görevinden ayrıldı

Mehmet Boynukalın kimdir sorusu, istifa haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir. İşte, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 1992 yılında el-Ezher Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini tamamlamıştır. “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar” başlıklı teziyle 1999 yılında İslam hukuku doktoru olmuştur. 2000-2001 yılları arasında

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu esnada İmam Maturîdî’nin meşhur tefsiri Te’vîlâtu’l-Kurân adlı eserin ilmi neşir projesinde yer almıştır.

2001-2006 yılları arasında İngiltere’de bilimsel araştırmalarını sürdürmüştür. 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yapan Boynukalın 2011’de İslam hukuku doçenti olmuş, 2018 yılında ise profesör ünvanı almıştır. 2011-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosunda yer alan Boynukalın, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hanefî Mezhebi’nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybânî’ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl’ın ilmi neşrini gerçekleştiren Boynukalın’ın telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Aynı zamanda kurra hafız olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camii İmam Hatibi Merhum Kurra Hafız İbrahim Gündoğan Hocaefendi’de tamamlamıştır.

Arapça ve İngilizce bilen Boynukalın, evli ve dört çocuk babasıdır.

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