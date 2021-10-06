Mehmet amca yine kandırıldı

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Isparta’da eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar’ın (71) hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle altüst oldu. Defineci olduklarını anlatan şüpheliler, Duvar’a kendisini 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyleyip 89 bin 925 lirasını dolandırdı. Hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar’ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar (65) ile arası bozuldu. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katta yaşamaya başladı.

15 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Duvar önceki gün de telefonda, ‘Sizi önceden dolandıran şahısların izini sürüyoruz’ diyen kişiye bankadan kredi çekerek aldığı 15 bin TL’sini kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan Duvar, şikâyetçi oldu. Polis Bursa’dan parayı çeken S.A. isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

‘HÂLÂ İNANAMIYORUM’

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Yaşadıklarını anlatırken çok pişman olduğunu belirten Duvar, “Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hâlâ kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor” dedi. Duvar, eşinin son olaydan henüz haberinin olmadığını da söyledi.