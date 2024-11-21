Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a 3’er yıl hapis istendi... İddianame: Yasadışı bahsi teşvik ettiler

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın bulunduğu 16 kişi, 11 Kasım 2024’te sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ‘ev hapsi’, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. ise imza ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde, “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

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‘MENFAAT TEMİN ETTİ’

Erbil hakkındaki iddianamede, olay öncesinde bilmediği ve tanımadığı, sadece ortak arkadaş yönlendirmesi ile ilk kez soruşturma konusu yayının yapıldığı, herhangi bir menfaat temin etmediğini söylediği hatırlatıldı. Erbil’in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın tanımadığı, aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği, Malta’da ağırlanmasının dahi menfaat kapsamında kaldığına yer verildi. Ansızın çekildiği ileri sürülen video kaydında iddia edildiği gibi tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın olmadığı, iddia doğru kabul edilse bile Erbil’in bir şikayetinin bulunmadığı belirtildi. Erbil’in yayınlanacağını ve haliyle etkileşim alacağını bilerek, isteyerek yasadışı bahis içerikli videolarda yer aldığı öne sürüldü.