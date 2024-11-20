Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Haberin Devamı

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.