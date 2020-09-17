Mehmet Ali Bulut kimdir?

Mehmet Ali Bulut 1954'te Gaziantep'in Islahiye ilçesinin Kerküt Köyü'nde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Gaziantep İmam Hatip Lisesi'ni ve ardından Gaziantep Lisesi'ni bitirdi.



1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden mezun olan Mehmet Ali Bulut aynı fakültenin Tarih Bölümü'nde doktora tezi hazırlamaya başladı.



1979 yılında Tercüman gazetesine girdi. Tercüman Kütüphanesi'nin kurulması ve kitapların tasnifinde görev aldı.



1991 yılında haber koordinatörü olarak Ortadoğu gazetesine geçti. Bu gazete 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı. Yeni Sayfa ve Önce Vatan gazetelerinde günlük yazıları ve araştırmaları yayınlandı.



1993 yılında haber editörü olarak İhlas Haber Ajansı'na girdi. Kısa bir süre sonra ajansın haber müdürlüğüne getirildi. Mahalli bir ajans konumundaki İhlas Haber Ajansı, onun haber müdürlüğü döneminde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük görüntülü haber ajansı konumuna yükseldi.



1997 yılında İHA'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Veri Haber Ajansı'nı kurdu. Finansal sıkıntılardan dolayı Ajansı kapattı. 1999 yılında BRT kanalına girdi. Haber editörü ve program yapımcısı olarak görev yaptı.



2001 mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın danışmanlığına getirildi. 3 yıl bu görevde kaldı. Bir süre Ali Müfit Gürtuna'nın basın ve siyasi danışmanlığını yaptı. Turkuaz Hareket'in mentalitesinin oluşturulmasında büyük katkısı oldu.



Bugün gazetesi yurt haberler müdürü olarak çalışan Bulut, emekli ve sürekli basın kartı hamilidir.