Mehmet Ali Birand Kurtlar Vadisi’ni sormuştu! İfadeye çağrılan senarist Kozinoğlu’nu anlattı

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2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

ADLİYEYE GELDİLER

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. Raci Şaşmaz, gazetecilerin sorularına karşılık "Bilgimize başvuruldu, ifademizi vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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Soruşturmada dizideki sahneler ile ölüm arasındaki bağ araştırılıyor.

SENARİSTLER İFADEYE ÇAĞRILDI

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çünkü yıllar önce dizide Kozinoğlu’nun ölümüyle ilişkilendirilen bazı olaylar işlenmişti.

Peki senaristler o dönem ne biliyordu ve hikayeyi oluştururken hangi bilgilerden yola çıktılar? Savcılık işte tüm bu soruların cevabını arayacak.

136. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kurtlar Vadisi’nin 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu’nun damarına hava enjekte edilerek öldürülüyordu ve bu dizide kalp krizi olarak gösteriliyordu. İşte bu bölümden 3 gün sonra cezaevinde bulunan MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti. Kurgu karakter ile Kozinoğlu arasında yaşananlar arasında yalnızca 3 gün var.

Gazeteci Mehmet Ali Birand 2009 yılında Kurtlar Vadisi ekibini konuk etmiş ve Kaşif Kozinoğlu’nu sormuştu.

KOZİNOĞLU VE ATİLLA UĞUR İLİŞKİSİ

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Mehmet Ali Birand’ın, “İlk yapımcı olan Osman Sınav’ın Atilla Uğur ile olan konuşması Ergenekon konuşmasına girmiş. Bu bir tesadüf mü?” sorusuna dizinin başrolü Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, “Kişisel ilişkisidir, bu konuda bir şey diyemem” diyerek cevap vermişti.

Bahadır Özdener ise, “Kurtlar Vadisi Bumerang Diyarbakır’da çekildi. O dönem bölgenin istihbarat başkan yardımcısı yani tam unvanını bilmiyorum Atilla Uğur’du ve biz bunu sonradan öğrendik. O da Kaşif Kozinoğlu’nun kendi iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir. O kendi istihbaratları arasında yaşanmış bir çatışmanın medyaya yansımış haliydi.” demişti

Özdener, “O dönem Çakıcı mevzusu çok gündemdeydi. Yine Kozinoğlu meselesi o yüzden gazetelere yansıdı. Arada Osman Sınav’ın adı geçmiş. Ben bunları Osman Sınav’a bir şeyler söylemek için söylemiyorum. Birileri buna evrak var gibi söylüyor ama bu mesele kendi istihbaratları arasındaki bir meseledir. Bu devletin içerisiyle ilgili bir meseledir bizle ilgili değildir. Ben şimdi bilgileri vereyim birileri 150 bölümlük Kurtlar Vadisi gibi bir dizi yazsın. Bu mümkün değildir:” sözlerini kullanmıştı.

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“ZOR İŞ” DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Cüneyt Aysan, “Bu bize yapılan bir haksızlık. Devletin kurumları işini gücünü bırakacak senaryo mu yazacaklar? Bu kadar basit bir şey mi? Biz dizi yazacaksınız, bunu tutturacaksınız? Bunu 150 bölüm sürdüreceksiniz Bu çok zor iş” diyerek sitem etmişti.

SIR OLARAK MEZARA GÖTÜRDÜ

Kurtlar Vadisi’nin ilk yönetmeni olan ve diziyi 55. bölümde bırakan Osman Sınav, ölmeden önce katıldığı CNN Türk yayınında “Diziyi neden bıraktınız?” sorusuna “Bu soru bana uzun zamandır soruluyor ve hiç cevap vermedim. Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek.” demişti.

Gözden Kaçmasın Kozinoğlu soruşturmasında önemli gelişme... Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı Haberi görüntüle