Mehmet Akif İnan ödülleri sahiplerini buldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan programa mesaj gönderdi

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Yedi Güzel Adam’ın aksiyoneri, şair-yazar, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ben, sizleri daima sahada, daima meydanlarda, daima mazlumun yanında gördüm. Sendikacılık davanızdaki kararlı duruşunuza bu ülkenin her kırılma anında şahitlik ettim. Bu manada bir hatırlatma mahiyetinde 28 Şubat'taki kutlu direnişinizi kutluyorum. 27 Nisan'daki o asil duruşunuzu yürekten kutluyorum. 15 Temmuz'da bu milletin iradesine sahip çıktığınız için bu ülkenin meydanlarına ilk koşanlar olduğunuz için sizleri ayakta alkışlıyorum. Çünkü siz 1 milyonu aşkın üyenizle, 'Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde' diyen Akif İnan'ın sözünü yerde bırakmadınız. Onun Aksa'ya verdiği sözü, Suriye'de yaptığınız yuvalarla, o güzelim okullarla, o muhteşem camilerle, Gazze için yaptığınız eylemlerle tuttunuz" diye konuştu.

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Bakan Kurum, "Geçen 13 yıllık karanlık dönemin ardından özgür Suriye'ye nasıl ulaştıysak; Erbakanların, Yedi Güzel Adam'ın, Mehmet Akif İnan'ın, Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu hedefi olan özgür Kudüs'e, özgür Gazze'ye, özgür Filistin'e ulaşmayı da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

'YARDIM KAMPANYALARIYLA 11 İLDE HEP YANIMIZDAYDINIZ'

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde de Memur-Sen’in büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayarak, “Afet sürecinde nereye gitsem, yeleklerinin arkasında Memur-Sen yazan binlerce kardeşimizi gördüm. Sendikamızın asil gençlerini, hep afetzede kardeşlerimizin ellerini tutarken gördüm. Arama kurtarma ekiplerinizle, gönderdiğiniz yüzlerce ton yardımla, başını çektiğiniz yardım kampanyalarıyla 11 ilde, ilçede ve köylerde hep yanı başımızdaydınız. Şu an içinde bulunduğunuz bu bina da sizin şahidinizdir. Bu binada aylarca bir yardım kuruluşu gibi çalıştığınızı, yardımların buradan artarda yola çıktığını çok iyi biliyorum. Eğer bugün asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüştüyse, bir milli yas, bir milli mücadeleye evrildiyse; bunda Memur-Sen’in emeği büyük” diye konuştu.

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'ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE, MİLLİ MÜCADELE ŞUURUYLA DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğine, milli mücadele şuuruyla devam etiklerini belirten Bakan Kurum, "Bu seferberliğin ordusu, elbette emekçi kardeşlerimiz. Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek; 2025’in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak, bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda, deprem bölgesindeki konutlar için 7/24 çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

'SIFIR ATIK 6 ULUSLARARASI ÖDÜLLE KÜRESEL BİR ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ'

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Bakan Kurum, Mehmet Akif İnan Vakfı’nın Sıfır Atık Hareketi’ne verdiği uluslararası Değer Ödülü’ne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye’ye aittir. Şu bir gerçektir ki; Sıfır Atık’ın amacı olan, israfı değil tasarrufu, yıkımı değil yeniden inşayı merkeze alan döngüsel ekonomi her millet için çok önemlidir. Bu ekonomi modelinde başarılı olamayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değildir. Bu yönüyle de Sıfır Atık Projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik önemde bir projedir."

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Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Akif İnan medeniyet sancısı çeken münevver ve müstesna bir kişiliktir. Köklerini medeniyet değerlerimizden alan ve medeniyetimizin ihyasını amaçlayan felsefesi, Memur-Sen olarak bize rehberlik etmekte, yol göstermektedir. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki; 1 milyon 100 bine yaslanan üyesiyle Memur-Sen ailesi, 11 hizmet kolunda çalışmalarıyla Türkiye’de emek hareketinin ağırlık merkezini oluşturmakta. 25 ülkeden 33 konfederasyonla Türkiye merkezli kuruluşuna öncülük ettiğimiz Uluslararası Emek Konfederasyonu ILC ile kamu görevlilerinin yetkili sendikası Memur-Sen, Akif İnan'ın kabul edilmiş duasıdır. Bize miras olarak bıraktığı, bizim de daha ileriye taşımak için olağanüstü gayret gösterdiğimiz en önemli miras olan Memur-Sen’i bir dünya markası haline getirmek, emek mücadelesinde dayanışmayı genişletmek bizim açımızdan bir ödev ve görev" dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MEHMET AKİF İNAN MESAJI

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Vefatının 25'inci yılında Mehmet Akif İnan Programına davetinizin için teşekkür ediyorum. Mehmet Akif İnan birleştirici gönlü, kurduğu Eğitimciler Birliği Sendikası’na ve genel başkanlığı yaptığı Memur-Sen Konfederasyonu’na taşımıştır. İsrail’in Kudüs'e yönelik saldırılarını yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Törende; Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü'ne Arif Ay layık görülürken, Üstün Hizmet ve Vefa Ödülü’nü ise İhsan Süreyya Sırma aldı. Jüri Özel Ödülü’nü Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin yerine amcası Yılmaz Eygi aldı. Başarı ve Teşvik Ödülü'nü ise Dr. Yusuf Kaplan aldı. Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü ise TUSAŞ çalışanlarına verildi. TUSAŞ çalışanları adına ödülü İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Başkanı Yakup Arslan aldı. Uluslararası Değer Ödülü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan layık görüldü. Emine Erdoğan adına ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.