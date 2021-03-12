Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli müzik öğretmeni Selçuk Yakışan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü anısına farklı proje hazırladı. Mehmet Akif Ersoy'un 1950'lerde bestelenerek, TRT'de seslendirilen aşk şiirinin okunmasının amaçlandığı projede Yakışan'ın yanı sıra müzik öğretmeni Selami Zengin, tamburda Serdar Çelik ile ortaokul öğrencisi Cihangir Yılmaz piyanosuyla yer aldı. 'Ezelden aşinanım ben' isimli, 4 mısradan oluşan şiiri stüdyoda seslendiren öğretmenler, daha sonra klip çekimi için kamera karşısına geçti.



Yaklaşık 3 gün süren çekimlerin ardından 'Ezelden aşinanım ben' şarkısının klip çekimleri de tamamlandı. 3 öğretmen ve 1 öğrenci tarafından hazırlanan klip, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde sosyal paylaşım sitelerinden yayınlandı.