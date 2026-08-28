Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.
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