Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

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