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Mehmet Âkif Ersoy’a 88’inci yıl anması

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#Mehmet Âkif Ersoy#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Milli Şair
Mehmet Âkif Ersoy’a 88’inci yıl anması
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 88’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

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“İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedîleştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat’ıyla tercüman olan Mehmet Âkif Ersoy’u vefatının 88’inci yıldönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Âkif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir. İnandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi. Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Âkif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Âkif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Âkif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Âkif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikrî cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedî âleme irtihalinin yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”  

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#Mehmet Âkif Ersoy#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Milli Şair

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