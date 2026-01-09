Mehmet Akif Ersoy soruşturması derinleşiyor: Yeni detaylar ortaya çıktı! 'Ne zaman gelse uyuşturucu ortaya çıkıyordu'

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz Mehmet Akif Ersoy soruşturmasındaki gelişmeleri şu ifadelerle anlattı;

"Tutuklu bulunduğu cezaevinden Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine geldi ve ek ifade verdi. Beş sayfalık ek ifadesinde önemli bir takım ifadelerde bulundu.

"AKİF GELİNCE UYUŞTURUCU ÇIKIYORDU"

2019 yılında kendisini uyuşturucuya ilk alışların ismini Habertürk‘ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş olduğunu söyledi. Veyis Ateş‘in Piyalepaşa'daki evinde ilk kez uyuşturucu maddeyi gördüğünü hatta o dönemde de bağımlı olmaktan korktuğu için kullanmakta epey bir zorlandığını sonrasında alıştığını söyledi. 3-4 yıllık süreç içerisinde toplamda on kez uyuşturucu kullandığını herhangi bir torbacısının olmadığını tamamen arkadaşları tarafından temin edildiğini ve kendisinin yalnızca kullanıcı olduğunu ifade eden bir ifade verdi. Daha sonra bulunduğu ceza evine gönderilmişti.

İpek M. isimli kişinin soruşturma şüphelisi sıfatıyla ifade verdi. İpek M. ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü bir şekilde ve madde etkisinde iken çakarlı araç kullandığını ifade etti. Yine bulundukları ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu ve büyük ihtimalle Akif getiriyordu diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Mehmet Akif Akif Ersoy işaret etti. Halbuki Mehmet Akif Ersoy'da uyuşturucu tedariği konusunda suçlamaları kabul etmemişti.

Yine İpek M. vermiş olduğu ifadesinde; Tolga Aykut ve Mehmet Akif Ersoy'un farklı isimlerin soruşturmak adı geçen bir arada oldukları ev partilerinde doğruluk mu cesaretlik mi oynadıkları sonrasında madde kullanıldığı ve sonrasında da farklı bir takım ilişkilerin yaşandığını ifade etti vermiş olduğu ifadesinde."

Ela Rumeysa Cebeci ise dördüncü kez verdiği ifadesinde kullanıcı olduğunu kabul ediyor. Ancak örgüt faaliyeti olduğu iddiaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında dördüncü kez ifade veren kişilerden biri oldu."

"UYUŞTURUCUYU İLK VEYİS ATEŞ VERDİ"

Ersoy'un savcılıkta verdiği ek ifadesinde kendisini uyuşturucuya Veyis Ateş'in alıştırdığını anlatmıştı.

Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kağıthane'deki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y’de onun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün bahçede yemek yerken S.S. ve yanında Ezel isimli bir kız ile tanıştık. Onların yanında başka kişiler de vardı ancak onları hatırlamıyorum. S.S. ve Ezel beni ekrandan tanıdıkları için bu vesileyle gelip tanıştılar. Daha sonra E.A. bu kişiler ile sosyal medyadan takipleşti. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi, hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. 08 Ocak 2020 tarihinde S.S ile E.A, S.S.’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Ben de S.S.’nin evine E.A ile gittiğimde evde 10–12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım. Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S.S, ben ve E.A. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S.S ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S.S bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak bir buçuk ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S.S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S.S bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip buruna çekme şeklinde kullandım" ifadelerini kullanmıştı.