Mehmet Akif Ersoy iddianamesi yeniden mahkemeye sunuldu

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Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında, 20 Mayıs 2026’da iddianame düzenlemişti. 96 sayfalık iddianame İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mehmet Akif Ersoy’un 293.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 11 kadın da mağdur olarak yer almıştı.

EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etmişti. Savcılık, eksiklikleri gidererek 1 Temmuz 2026’da yeniden düzenlediği 88 sayfalık iddianameyi İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, yeniden düzenlenen iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.