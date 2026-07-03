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Mehmet Akif Ersoy iddianamesi yeniden mahkemeye sunuldu

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#Mehmet Akif Ersoy#Uyuşturucu Soruşturması#İstanbul Başsavcılığı
Mehmet Akif Ersoy iddianamesi yeniden mahkemeye sunuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 07:00

Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

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 Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında, 20 Mayıs 2026’da iddianame düzenlemişti. 96 sayfalık iddianame İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mehmet Akif Ersoy’un 293.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 11 kadın da mağdur olarak yer almıştı.

EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etmişti. Savcılık, eksiklikleri gidererek 1 Temmuz 2026’da yeniden düzenlediği 88 sayfalık iddianameyi İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, yeniden düzenlenen iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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