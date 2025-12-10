Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

×
Gündem Haberleri

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ iddiasıyla aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca Mehmet Akif Ersoy ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan TMSF, Ersoy’u genel yayın yönetmenliğinden aldı.

 

