Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ iddiasıyla aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca Mehmet Akif Ersoy ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri arama işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan TMSF, Ersoy’u genel yayın yönetmenliğinden aldı.