×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Akif Ersoy#Uyuşturucu Soruşturması#Gözaltı
Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 16:51

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınGazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıGazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Akif Ersoy#Uyuşturucu Soruşturması#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!