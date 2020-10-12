Mehmet Abdi Bulut kimdir kaç yaşında vefat etti? Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetmesi üzerine kaç yaşında olduğu ile araştırılmaya başlandı. Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Abdi Bulut, 1993 yılından itibaren Kilis'te avukatlık görevini icra etmeye başladı. 2004-2014 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Abdi Bulut, son olarak 2019 yılında yeniden başkan olarak seçilmişti. Peki, Mehmet Abdi Bulut kimdir ve kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Mehmet Abdi Bulut, 1967 yılında Kilis’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.
Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.
1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
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