'Mehdiliğimi kabul etmedi öldürdüm'

Olay, 14 Ekim 2020’de Zonguldak’ın Kayıkçılar köyünde meydana geldi. Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu, tutuklandı.



Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, ’tasarlayarak kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura’yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi. Kösepınar ifadesinde “Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi” dedi. Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu da açıklandı.

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