Meğer görünce dayanamamış! Kamera görüntüleriyle yakalandı, ifadesi 'pes' dedirtti

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 09:46

Adana’da Suriye uyruklu A.M. (17), farklı tarihlerde apartman ve iş yeri önlerine bırakılan 4 bisikleti çaldı. Polis tarafından yakalanan, sorgusunda, “Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım” diyen şüpheli, tutuklandı.

 Olay, 28 Aralık’ta saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda meydana geldi. Evine dönen Mehmet Ç., bisikletini apartman girişinde kilitleyip, dairesine çıktı.

Bulvarda yürüyen Suriye uyruklu A.M., kilidini açtığı bisikleti çalıp, üzerine binerek bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anlayan Mehmet Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelinin, farklı tarihlerde 3 bisiklet daha çaldığını belirledi.

Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında A.M.’yi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada şüphelinin çaldığı bisikletler ise bulunamadı.

Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, “Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

