Megaloman ne demek? Megaloman nedir? Megaloman TDK kelime anlamı

Megaloman kökeni Fransızcadan gelen bir sözcüktür. Özellikle yazılı basında ve medyada çok sık karşılaşılan, aynı zamanda birçok edebi eserde de kullanılan önemli sözcükler arasındadır. Çağın yeni kelimelerinden biri olarak da öne çıkıyor. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Kendini çok büyük ya da çok önemli gören kimse’ şeklinde ifade edilmektedir.

Megaloman Ne Demek?

Gündelik yaşamda kişiler üzerine ithaf edilen bir anlamı bulunan megaloman, olumsuz şekilde nitelemektedir. Kökeni Fransızcadan gelen bu sözcük konusunda TDK üzerinden anlamı ise, ‘Kendini çok önemli ya da çok büyük gören kişi’ biçiminde anlatılmaktadır. Aynı zamanda megalomaniye tutulmuş olan kişi şeklinde de ifade edilir.

‘’Megalomanların at oynattığı edebiyat dünyamız, bu kabil gerçekçi itiraflara pek alışık değildir.’’ H. Taner

Özellikle kendisinden başka herkese aşağıda gören ya da küçük gören biçiminde de bu kelimeyi ifade etmek mümkün. Kendini beğenmiş ya da kendini herkesten üstün gören anlamları üzerinden de ele alınmaktadır. Pek çok kişi tarafından son dönemlerde en merak edilen kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle medyada duyulan ya da birçok yazılı kaynakta çok sık karşılaşılan ve Türkçede yerleşik bulunan kelimelerden biridir.