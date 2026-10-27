Megakentte kritik gün! Uzman isimden çok önemli uyarılar: Kasım ayına dikkat

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14 EKİM’DEKİ SEL FELAKETİ TEKRARLANABİLİR Mİ?

14 Ekim’dekine benzer bir felaketin yaşanma ihtimalini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bu ihtimali tamamen dışlamak doğru olmaz. Ancak aynı büyüklükte bir afetin tekrarlanacağını söylemek için de henüz yeterli veri bulunmuyor" dedi.

Riskin boyutunu belirleyecek temel unsurun toplam yağış miktarından ziyade yağışın kısa sürede hangi bölgeye ve ne şiddette düşeceği olduğunu vurgulayan Özdemir, metrekareye düşecek yağış miktarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Ekim tarihli resmî uyarısında, İstanbul için henüz kesin bir il geneli yağış miktarı verilmiş değil. Bu nedenle İstanbul’da metrekareye 50, 70 veya 100 kilogram yağış düşeceğini kesin bir tahmin gibi açıklamak doğru olmaz."

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Aynı gün için yayımlanan meteorolojik uyarılarda İzmir ve Aydın’ın bazı kesimleri için 21–50 kg/m², Aydın’ın batısı ve Muğla için 51–100 kg/m², Antalya’nın batısı için ise 30–75 kg/m² yağış öngörüldüğünü belirten Özdemir, bu rakamların İstanbul için değil Ege ve Akdeniz bölgeleri için geçerli olduğunun altını çizdi.

YAĞIŞIN EN KRİTİK SAATLERİ VE RİSK ALTINDAKİ İLÇELER

Uzman isim; özellikle sabah ve akşam ulaşım saatlerinde yağışın şiddetlenmesi halinde ana arterlerde, alt geçitlerde ve yetersiz drenaj bulunan alanlarda su birikintileri ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

İstanbul’da özenle takip edilmesi gereken bölgeleri açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, riskli alanları şöyle sıraladı:

Avrupa Yakası: Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve dere havzalarına yakın kesimler.

Anadolu Yakası: Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Şile başta olmak üzere kuvvetli sağanağın etkili olabileceği noktalar.

Kent Geneli: Alt geçitler, bodrum katlar, eğimli yollardaki su toplama noktaları, kapatılmış dere güzergâhları ve yağmur suyu tahliyesinin yetersiz kaldığı alanlar.

Özdemir, bu ilçelerin doğrudan sel yaşanacak yerler olarak görülmemesi gerektiğini, ancak yerel yağış şiddeti ve altyapı koşulları nedeniyle azami tedbir alınması gereken sahalar olduğunu dile getirdi.

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ASIL MESELE YALNIZCA YAĞMUR DEĞİL, KENT ALTYAPISI

İstanbul’da kısa süreli şiddetli yağışların afete dönüşmesinde yalnızca meteorolojik etkenlerin rol oynamadığını vurgulayan Özdemir, kentleşme biçimi, geçirimsiz yüzeylerin artması, yağmur suyu hatlarının kapasitesi ve dere yataklarının durumunun hayati önem taşıdığını ifade etti ve şunları söyledi:

"İstanbul’da asıl tehlike yalnızca yağmurun ne kadar süreceği değil, kısa zaman aralıklarında ne kadar yoğunlaşacağıdır. Aralıklı sağanaklar bazı bölgelerde aniden kuvvetlenirse, yetersiz drenaj ve tıkanmış mazgallar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Fatih, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi yüksek riskli ilçelerin yanı sıra dere yatakları, vadi tabanları, alt geçitler ve düşük kotlu mahalleler de yakından izlenmelidir."

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14 Ekim’deki afetin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını altyapının suyu tahliye edebilme kapasitesinin belirleyeceğini söyleyen Özdemir; İSKİ, belediyeler ve ilgili kurumların mazgal temizliği ile saha kontrollerini yağış öncesinde tamamlaması gerektiğini belirtti. Özdemir ayrıca vatandaşlara "Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmeli, suyla kaplanmış alt geçitlere girilmemeli ve araçlar su baskını riski olan noktalara park edilmemeli" çağrısında bulundu.

EGE VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı sistemin salı günü Marmara’dan Ege ve Akdeniz’e uzanan geniş bir hatta etkili olacağını kaydeden Özdemir, çarşamba günü özellikle Muğla ve Antalya çevresinde kuvvetli yağış riskinin süreceğini, perşembe gününden itibaren ise yağışların yurt geneline yayılacağını aktardı.

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Bölgelerdeki risk dağılımını değerlendiren Özdemir şunları söyledi:

En yüksek yağış şiddeti riski: Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında öne çıkıyor. Muğla ve Aydın’ın bazı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Kent içi su baskını riski: İstanbul ve diğer yoğun yapılaşmış kentlerde yağış miktarı daha düşük kalsa bile kısa süreli şiddetli sağanaklar su baskınlarına yol açabilir.

Taşkın ve heyelan riski: Akarsu havzaları, dağlık alanlar ve eğimli yamaçlar yakından izlenmeli; risk sadece büyükşehir merkezleriyle sınırlı kalmayabilir.

MARMARA’DA FIRTINA VE DENİZ ULAŞIMI UYARISI

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Yağışla birlikte beklenen rüzgâr durumuna da değinen Özdemir, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün deniz tahminlerine göre bugün Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan 5–7 kuvvetinde (29–61 km/sa) rüzgâr beklendiğini, öğleden sonra ise rüzgârın 3–5 kuvvetine düşeceğini ifade etti.

Dalga yüksekliğinin 1,5–2,5 metreye kadar çıkabileceğini söyleyen Özdemir, deniz ulaşımında aksamalar ve sefer iptalleri yaşanabileceğini belirtti. Tüm vapur seferlerinin iptal edilmeyeceğini ancak yolcuların resmî duyuruları takip etmesi gerektiğini söyleyen Özdemir şöyle devam etti:

"Karada ise çatı kaplamalarının, tentelerin, tabelaların ve balkonlardaki gevşek eşyaların kontrol edilmesi; ağaç altlarına araç park edilmemesi ve yağış sırasında su basmış alt geçitlerden uzak durulması büyük önem taşıyor. Benim değerlendirmem, yağış ve rüzgârın aynı saatlerde kuvvetlenmesi durumunda ulaşım ve kent altyapısı üzerindeki baskının artabileceği yönünde."

KASIM AYINDA BİZİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Kasım ayı genel hava tahminlerini de paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Kasım 2026 için en makul senaryonun yağışlı sistemler ile daha sakin ve ılık dönemlerin birbirini takip etmesi şeklinde olacağını söyledi.

Özdemir, "Doğu'da yüksek kesimlerde kar olasılığı artarken, batıda zaman zaman kuvvetli sağanaklar gündeme gelebilir. Ayın ikinci yarısındaki soğuk hava ve kar ihtimalini daha sağlıklı değerlendirmek için kasımın ilk 10–15 gününde oluşacak atmosferik düzeni, özellikle üst seviye soğuk hava hareketlerini ve basınç dağılımını izlemek gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.