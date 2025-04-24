Megakent teyakkuzda

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OLASI büyük depremi bekleyen İstanbul, dün şiddetli bir şekilde sallanınca vatandaşlar çok büyük panik yaşadı. Kimi üzerinde pijamasıyla kimi çıplak ayak kendisini dışarı attı. Çocuklarını, evcil hayvanlarını kucaklayanlar artçıların da sürmesi nedeniyle uzun süre evlerine giremedi. Bu nedenle megakentin parkları, bahçeleri, tüm yeşil alanları hınca hınç doldu.

ÇADIRLAR KURULDU

Maçka Parkı, Millet Bahçeleri ve büyük yeşil alanlar adeta sığınak oldu. Bazı vatandaşlar parklara çadır kurdu. Depremin ardından yazlıklarına gitmeye ve yakınlarına ulaşmaya çalışanlar trafiği adeta durdurdu. Benzincilerde de uzun kuyruklar oluştu.

RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN

İstanbul Valiliği ve AFAD, “Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız” uyarıları yaptı. AFAD’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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Evlerine girmekten korkanlar, parklara çadır kurdu.

İBB ACİL KOD’LA TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), Bilim Kurulu’nu AKOM’da topladı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in AKOM’dan yaptığı bilgilendirmeye göre, İstanbul’da depremin ardından hızlıca şu önlemler alındı: “İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi. İştirak şirketleriyle hızlıca koordinasyon sağlanarak, İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu. Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip koordineli çalışılmaya başlandı. İBB’nin teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve görev bölgelerine sevkleri sağlandı.

GAZ VE SUDA SORUN YOK

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Yapılan ilk incelemelere göre, kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi. İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi.

‘İSTANBUL SENİN’ UYGULAMASI

Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edildi, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı.”

Prof. Dr. Demir ayrıca İstanbulluların, ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden toplanma yerlerini, tuvalet ve diğer hizmetleri anlık görebileceklerini ve idari bilgilere ulaşabileceklerini belirtti.

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Kedisini kucaklayan da vardı, kuş kafesini kapıp çıkan da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SIKINTILI BİR DURUM YOK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, deprem bilgisini Beştepe’de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda aldı ve “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da, İstanbul AFAD’daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti: “Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşam saatlerinde Ankara’dan İstanbul’a gelerek AFAD’daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR 2 GÜN TATİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da okulların 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma olmak üzere iki gün tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, tatil duyurusunu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İstanbul’daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun.” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da İstanbul’daki depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim öğretimin devam etmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Tekirdağ Valiliği’de deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Kocaeli ve Yalova’da da eğitime 1 gün ara verildi.

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BAKAN URALOĞLU: ULAŞIMDA HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk incelemelerde karayollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, “Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb’im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.

Aracına atlayanlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İBB BİLİM KURULU UYARDI: RİSK ORTADAN KALKMADI

İBB Bilim Kurulu depremin ardından toplandı. Kurul tarafından hazırlanan bildiriyi okuyan Prof. Dr. Tarık Şengül şunları söyledi: “Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin de bilinmesinde yarar vardır. Yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak son derece önemlidir.”

ÖZEL: DİKKATLE TAKİP EDİYORUZÖZEL: DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Marmara açıklarında meydana gelen ve artçıları hâlâ devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz, vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz” dedi.

PARKTA SABAHLADILAR

Deprem korkusuyla kendilerini park ve bahçelere atan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.