Megakent tedirgin... İstanbul sokakta sabahladı

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MARMARA Denizi’nin Silivri açıklarında önceki gün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar da sürdü. Büyük korku yaşayan ve evlerine giremeyen İstanbullular, iki gündür dışarıda geceledi. Valiliğin aldığı kararla birlikte camiler, okullar ve kamu tesisleri açık tutuldu. Binalarına ve zemine güvenen aileler havanın da serinlemesiyle akşam saatlerinden itibaren evlerine giderken, binaları riskli olan ve korkan vatandaşlar ise geceyi dışarıda geçirdi. Bazıları da araçlarında sabahladı. Trafik yoğunluğu gece boyu sürerken başka kentlerdeki yakınlarının yanına giden aileler de oldu.

ÇADIRLAR KURULDU

Bazı vatandaşlar kent genelinde mesire alanları ve sahillerde çadır kurdu. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı, Zeytinburnu sahili Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde gelenler çadır kurup geceyi buralarda geçirdi, ateş yakarak yemek yaptı. Kimileri de evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirdi. Çadırların önünde ateş yakıp yorgana sarılanlar oldu. Parkta kurulan çadırlarda aileler bir araya gelirken, çocuklar da oyun oynadı.

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‘ÇOK SOĞUK, ÜŞÜDÜK’

Geceyi mesire alanında geçiren Murat Taşdemir, “Çok sıkıntı yaşadım, işteydim zaten. Bir yerlerde kepçe çalışıyor sandım. Sonra çıktım, binaların yıkılacağını sandım. Açık alanda çalıştığım için etrafımda sadece binalar var. Çok soğuk, üşüdük ama evimize giremedik” diye konuştu. Geceyi dışarıda geçiren Erdal Doğan ise “Depremde çıktık evden, kaçtık buraya geldik, bekliyoruz. Binalarımızda bir şey yok ama biz yine de tedbir amaçlı girmiyoruz” dedi. Depremin ardından Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı Eyüpsultan’daki Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi de evlerine girmek istemeyen vatandaşların kullanımı için açıldı. Geceyi burada geçirenlere sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıldı.

İstanbullular önceki gece ve dün geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

SOSYAL TESİSLER AÇILDI

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Fatih Belediyesi de sosyal tesislerini vatandaşlara açtı. Depremin ardından tedirginlik yaşayanlar belediyenin sosyal tesislerine geldi. Fatih Belediyesi yaptığı açıklamada, “Belediyemize ait tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece açık olacak, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Temel ihtiyaçları Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır” denildi. Sultangazi Belediyesi de kriz koordinasyon merkezini aktif hale getirdi. Belediye, ilçedeki toplanma alanlarına gelen vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edildiğini duyurdu.

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Evcil hayvanlarını evde bırakmaya kıyamadılar.

TÜRK KIZILAY’DAN YEMEK

Türk Kızılay toplanma alanlarındakilere ikram araçları ve ekipleriyle beslenme desteği sağladığını duyurdu. Depremin ilk anından itibaren harekete geçtiklerini belirten Türk Kızılay, 65 mobil ikram aracıyla hizmet sağladığını aktardı.

Camilerde uyudular

OKULLAR ‘EV’ OLDU

Kent genelindeki okullar ve üniversiteler 2 gün tatil olunca, eğitim kurumları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşlara açıldı. Bazı okulların bahçe duvarına ‘Okul bahçemiz vatandaşlarımızın kullanımına açıktır’ yazılı pankartlar asıldı. Kadıköy’deki Halil Türkkan Ortaokulu da onlardan biriydi. Sınıflardaki sıralar kaldırıldı, yerlere halı serildi. Yemekhane, spor salonu gibi daha boş ve geniş alanlara sandalyeler koyuldu. Büyük tencerelerde çorbalar pişirildi ve okulda konaklayanlara dağıtıldı. Başakşehir TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise fırınında yaptığı taze simitleri okula gelen vatandaşlara ikram etti.

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İstanbul genelindeki okullar, kapılarını vatandaşlara açtı.

YASTIK VE YORGANLAR HAZIRDI

Başakşehir Kayabaşı İlkokulu’nda poğaça ikramı yapılırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda vatandaşları ağırladı. Geceyi okulda geçirmeye hazırlananlar, yanlarında termos ve sularının yanı sıra yastık ve yorganlarını da getirmişti. Bunları spor salonunun parke zeminine sererek korku ve paniğin izlerini güvenli bir uykuyla silmeye çalıştılar.