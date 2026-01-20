Megakent beyaza büründü

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Önceki gece başlayan dün de etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle megakent, beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin dün 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi’nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bağcılar ve Bahçelievler’de kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Dün sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Karla kaplanan yollarda ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar, güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için büyük uğraş verdiği görüldü. Çocuklar ise sokakları doldurdu. Her zaman olduğu gibi yine karda en çok eğlenen onlar oldu.

DOĞU MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; doğu genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

TOPLU TAŞIMA RAHALATTI

Kar yağışının ardından İstanbullular işe gidip gelirken toplu taşıma araçlarını kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 44 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Uzunçayır mevkilerinde trafiğin boş kaldığı gözlemlendi.