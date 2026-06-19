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Megafonla araç durduran emekli polis ve tartıştığı sürücüye 180'er bin ceza

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#Emekli Polis#Megafon#Çakar
Megafonla araç durduran emekli polis ve tartıştığı sürücüye 180er bin ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 11:24

İstanbul Bahçelievler'de emekli bir polis memurunun, trafikte tartıştığı sürücüyü siren ve megafon kullanarak durdurmasıyla başlayan gerginlik arbedeyle sürdü cezayla sonuçlandı. Araçlarından indikleri gerekçesiyle her iki sürücüye de 180'er bin lira para cezası kesilirken ehliyetlerine el konuldu ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde 7 Mayıs Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kıtay aracı ile cadde üzerinde seyir halindeyken otomobil sürücüsü Abdullah Aslan ile tartışmaya başladı. İbrahim Kıtay aracında bulunan siren ve megafonu kullanarak Abdullah Aslan'ın eşi ve çocuğunun olduğu otomobili durdurmasını istedi.

Megafonla araç durduran emekli polis ve tartıştığı sürücüye 180er bin ceza

EMEKLİ POLİS ARAÇ DURDURUP KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

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Aracından inen Kıtay, Aslan'a polis olduğunu gösteren kartı göstererek kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra tartışma giderek büyüdü ve ikili arasında arbede yaşandı. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırırken Abdullah Aslan polis merkezine giderek İbrahim Kıtay’dan şikayetçi oldu.Polis merkezine gelen İbrahim Kıtayı’ın emekli polis memuru olduğu öğrenildi.

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Her iki sürücüye de araçlarından indikleri için 180 bin lira para cezası kesildi ve 60 gün süreyle araçlar trafikten men edilirken 60 gün de sürücü belgelerine el konulduğu öğrenildi. Öte yandan iki araç sürücüsünün araçlarını durdurup tartışması ve yaşanan arbede araç içi kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Megafonla araç durduran emekli polis ve tartıştığı sürücüye 180er bin ceza

“ANONS ÇEKEREK KİMLİĞİMİZİ ALDI”

Yaşadıklarını anlatan Abdullah Aslan, "Bahçelievler’den Yenibosna istikametine ilerlerken arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi. Polis olduğunu düşündüğümüz için yol verdik. Şahıs 100 metre ileride aracımızı durdurdu. Anons çekerek ehliyet ve kimliğimizi aldı. Polis olduğunu düşündüğümüz için kimlik ve ehliyetimizi verdik. Bağırıp hakaretler etmeye baladı. 155’i arayıp böyle bir kişinin bizi durdurduğunu söyledim. Kişiyle beraber bizi karakola davet ettiler. O kişinin polis olmadığını öğrendim. Kişi beni polis süsü vererek aracımdan indirdi. Eşime ve 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Karakolda sürekli polislerin koluna girmeler, laubali olmalar, polislere 'devrem' demeye başladı. Buna 180 bin lira para cezası uygulandı. Bana da 180 bin lira para cezası uygulandı. Sebebini sordum polislere. Bana 'bu kişi polis değil siz araçtan indiniz' dediler. Bende bu kişinin aracında siren var mı var buldunuz mu evet, bu kişinin cebinde polis kimliği var mı var. 'Benim suçum ne' dedim. Benim tek suçum araçtan inmekmiş. Emniyetin yazısında aracı biz sıkıştırmışız. Bu adamın önünde gidiyorum ben bu kişiyi nasıl sıkıştırayım. Mağdur oldum. Ben kime güveneceğimi şaşırdım. 2 aydır evime ekmek alamıyorum. 2 aydır işe çıkamıyorum. Ehliyetsiz insan iş yapamıyor. Borç bulup cezayı ödedim" dedi.

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#Emekli Polis#Megafon#Çakar

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