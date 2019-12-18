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Meftun ne Demek? Meftun nedir? Meftun TDK sözlük anlamı

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Meftun ne Demek Meftun nedir Meftun TDK sözlük anlamı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Meftun kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ve kökeni merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Meftun kelimesi ne anlama gelir, hangi durumlarda kullanılır? İşte detaylar

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Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır. Meftun nedir sorunun yanıtı genellikle tutku ve ele geçirmek kelimeleriyle birlikte düşünülebilir.

Bir Şeyi Aşırı Sevmek

Meftun ne demek sorusunun yanıtı aşkta yatar. Bir şeyi aşırı seven ve ona delicesine bağlı olan kişiler de meftun olarak adlandırılabilir. Olmak fiili ile birlikte kullanılan kelimenin kullanım sıklığı azdır. Bir kimseyi ve bir şeyi tutkunu olacak kadar sevmek anlamında kullanılan meftun kelimesi aşırı anlamı da taşır. Mübalağa sanatının izlerini taşıyan bu kelime günlük kullanım dilinde yaygın değildir. Edebi eserlerde karşımıza çıkan meftun, sevginin aşırısı anlamını da taşır.

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