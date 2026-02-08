MEF’ten Türkiye’de bir ilk... Mezuniyete ‘yapay zekâ’ şartı geldi

Haberin Devamı

LİSANS ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 4 bin öğrencisi ve lisans eğitimi veren 18 bölümü bulunan MEF Üniversitesi, son bir kaç yıldır yapay zekâ alanında yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geldi. Üniversite, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre üniversitede 2026-2027 akademik yılından itibaren lisans öğrencileri için ‘Yapay Zekâ Yetkinlik’ belgesi almak mezuniyet şartı olacak. Mevcut öğrenciler ise isteğe bağlı olarak bu sisteme girebilecek. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, yetkinlik belgesine ilişkin detayları Hürriyet’e anlattı:

“Amacımız, öğrencileri yapay zekâ bağımlı kullanıcılar değil; onu doğru yönlendiren, sınırlarını bilen ve çıktılarının doğruluğunu değerlendirebilen bilişsel yöneticiler haline getirmek. Bu yetkinlik etik bir zorunluluk. Yapay zekânın hatalı, önyargılı veya yanlış çıktılar üretebildiği bir dünyada ‘makine böyle söyledi’ demek artık kabul edilebilir bir savunma değil. Yapay zekâ yetkinliği, öğrencinin bu teknolojiyi bilinçli, sorumlu ve eleştirel biçimde kullanabildiğinin kurumsal bir güvencesi. Yapay zekâ yetkinliğini resmi bir mezuniyet koşulu haline getiren Türkiye’deki ilk ve tek üniversiteyiz. Üniversitemizin bu kararı yükseköğretim için özgün ve öncü bir adım olarak değerlendirilebilir. Dünyada ise üniversitelerin büyük çoğunluğu bu alanda henüz geçiş aşamasında bulunuyor. Genellikle seçmeli dersler, sertifika programları veya pilot uygulamalarla sınırlı kalıyor.”

NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

“Yapay zekâ yetkinliği ölçümü tek boyutlu bir sınav ya da teknik test olarak kurgulanmadı. Değerlendirme iki ana eksen üzerine kuruldu. İlk eksen toplam değerlendirmenin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan genel yapay zekâ yetkinliklerinden oluşuyor. Bu kapsamda öğrencinin yapay zekânın nasıl çalıştığını temel düzeyde anlaması, etik riskleri ve sınırları kavrayabilmesi, yapay zekâ çıktılarının doğruluğunu sorgulayabilmesi, doğru soruları sorma ve yönlendirme becerisi ölçülecek. İkinci eksen ise değerlendirmenin yüzde 80’ini oluşturan bölüm ve meslek odaklı derin yetkinlikler olacak. Burada her öğrenci kendi disiplinine özgü yapay zekâ kullanımını öğrenecek ve bu alanda değerlendirilecek. Diğer yandan bölümler yapay zekâ ders paketleri hazırlayacaklar, bu paketlerden en az bir ders alma zorunluluğu getirilecek. Her bölüm için kriterler, o disiplinin gelecekte karşılaşacağı dönüşüm dikkate alınarak belirlenecek.”