Mefhum ne demek? Mefhum nedir? Mefhum TDK sözlük anlamı

Mefhum sözcüğü, kavramak, kavrayış anlamlarıyla kullanılır. Örneğin zaman mefhumu, insanlık mefhumu şeklindeki kullanımlar günlük dilde hayli yaygındır. Mefhum, bir şeyin ifade ettiği değer şeklinde de açıklanmaktadır. Bir sözcükle dile getirilen anlam, mefhumdur.

Mefhum, bazı kullanımlarda anlaşılan, anlaşılmış olan şey anlamlarını taşır.

Mefhum Nedir?

Bu sözcük aynı zamanda manevi bir anlamı da içermektedir. İnsanın kalbi ve ruhuyla bildiği, algıladığı şeyler mefhum olarak ifade edilir. Örneğin inançlar, bu ifadeye göre birer mefhumdur. Gözle görülmeyen ama insanın var olduğuna inandığı şeyler mefhum olarak açıklanabilir.

Bu sözcük geçmişten günümüze dilimizin hemen her evresinde kullanım alanı bulmuştur. Birçok eserde mefhum kavramı geçmektedir. Özellikle şiirlerde bu sözcük derin bir anlamı içerdiğinde tercih edilmektedir.

Mefhum TDK Sözlük Anlamı

Mefhum sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğü bu kelimeyi kavram anlamıyla belirtmektedir. Ve TDK mefhum sözcüğünü felsefi bir kavram olarak ele almaktadır. Birçok filozofun eserinde mefhum sözcüğü üzerinde durulur. Ve dolayısıyla sözcüğün felsefi bir boyutu da bulunmaktadır.

Felsefede mefhum, insanın dünyayı anlama ve algılama çabasıdır. Bu çabanın sonucunda doğan düşünceler, felsefede birer mefhum olarak kabul edilmektedir.