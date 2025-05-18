Medyumun altın kapanı

Haberin Devamı

Ankara’da yaşayan Buket D. (46) isimli kadının, uzun süredir ilişki yaşadığı erkek arkadaşı 2023 yılında aniden kendisinden ayrılma kararı aldı. Ayrılık kararından büyük üzüntü duyan Buket D. her ne kadar erkek arkadaşıyla sorunu çözmeye çalıştıysa da sonuç elde edemedi. Bunun üzerine, sevgilisinin kendisinden neden ayrıldığını öğrenmek için çaba göstermeye başladı. Buket D. internette yaptığı araştırma sonucu ‘medyumtigran.com’ isimli site üzerinden Medyum Tigran isimli kişiye ulaşarak, kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Buket D., telefonla görüştüğü kişiye, erkek arkadaşı ile yaşadığı sorunları anlatarak, hiçbir gerekçe sunmadan kendisinden ayrılmasına sebep olan şeyi öğrenmek, bu soruna bir çözüm bulmak, erkek arkadaşı ile barışmak istediğini bildirdi. Kendisini ‘Tigran Hoca’ olarak tanıtan kişi, birlikte çalıştıkları Şaban A.’nın IBAN adresini vererek, bu hesaba önce 4 bin 800 TL ödemesi gerektiğini ayrıca erkek arkadaşının ad, soyad, telefon numarası, doğum tarihi ile bir fotoğrafını göndermesini istedi. Buket D. de belirtilen hesaba istenen miktardaki parayı aktarırken, istenilen bilgileri de iletti.

Haberin Devamı

SÜREKLİ PARA TALEP ETTİ

Devam eden süreçte Tigran Hoca isimli kişi, gece geç saatlerde Buket D.’yi arayarak “İşlemin tamamlamak üzere olduğunu ancak erkek arkadaşı ile yaşadığı cinsel birliktelikler sebebiyle işlemin tamamlanmadığını, 40 Müslüman ve 40 Yahudi cinin mevcut olduğunu, bu cinleri yakıp kül etmeleri gerektiğini, Müslüman cinlerin cinsel birliktelikler sebebiyle bu işleme tabi tutulamadığını, işlemin tamamlanması için 15 gram altının kefalet olarak ödenmesi gerektiğini, cinlerin bu sayede yakılabileceğini, işlem tamamladıktan sonra altının karşılığı olan paranın iade edileceğini” istedi.

Buket D., kendisinden para istenmesinden şüphelenerek, o kadar parası olmadığını söyledi. Ancak Tigran Hoca “Şayet bu parayı yatırıp işlemi kapatmazsa bu cinlerin tamamının kendisi ve ailesine, erkek arkadaşı ve ailesine musallat olacağını, parayı bir şekilde bulması gerektiğini, bulmazsa mecburen erkek arkadaşından isteyeceğini” söyledi.

Haberin Devamı

Buket D. ise hem duyduğu korku hem de erkek arkadaşının bu durumu öğrenmemesini istediği için istenilen 15 gram altın karşılığı olan 18 bin 500 TL parayı verilen IBAN’a gönderdi.

TEHDİT VE ŞANTAJ YAPTI

Dolandırıcılar bir iki saat sonra tekrar genç kadına ulaşarak 39 gram altın daha istedi. Erkek arkadaşının söz konusu durumu öğrenmesinden çekinen Buket D. borç edinerek 47 bin TL’yi yatırmak zorunda kaldı.

Tigran isimli kişi, daha sonra da aynı gerekçelerle genç kadını tekrar arayarak 90 bin TL gerekli olduğunu söyledi. Daha sonra genç kadına ve ailesine tehdit ve şantaj mesajları atmaya başladı. Toplamda dolandırıcılara 70 bin 300 bin TL kaptıran Buket D. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA 15’ER YIL İSTENDİ

- Soruşturmada 4 şüpheli tespit edildi. İfadesi alınan şüpheliler hakkındaki suçlamayı reddetti. Savcılık yaptığı soruşturmanın ardından 4 şüpheli hakkında, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

27 Nisan tarihli iddianamede, tüm şüpheliler hakkında benzer suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğunun görüldüğü, bu sebeplerle şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.