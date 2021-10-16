Medyanın duayeni Güngör Denizaşan kan bekliyor

Haberin Devamı

Duayen gazetecinin kızı Arin Denizaşan, “İnanıyorum ki babam bu zorlukların altından kalkacak, sağlığına kavuşup yine benim kahraman babam olamaya devam edecek” dedi. Denizaşan’ın geçen yıl İstanbul Beyoğlu’nda hem yaşadığı hem de gazete merkezi olarak kullandığı evi depreme dayanıksız olduğu için boşaltılmıştı. Parkinson da olan Güngör Denizaşan yayın hayatına son noktayı koymak zorunda kaldı.

MESLEKTAŞLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Duayen gazeteci, ilerleyen hastalığı nedeniyle önceki gün Davutpaşa’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Denizaşan’ın kan ihtiyacı üzerine, üyelerine yardım çağrısında bulundu. Güngör Denizaşan’ın kızı Arin Denizaşan, “Sanata düşkün, ileri görüşlü, fikirlerini bazen uçuk bulup ona profesör diye takıldığım canım babam. 20 yıldır pençesinde olduğu Parkinson hastalığı bile gözümde onun güçlü kahraman baba imajını azaltamamıştır. 55 sene öncesinin sosyal medyası gibi görebileceğimiz kurucusu olduğu Gazette 13 dergisi ile İstanbul cemiyet hayatına imzasını atmış gerçek bir duayendir. İnanıyorum ki babam bu zorlukların altından kalkacak, sağlığına kavuşup yine benim kahraman babam, torunlarının kahraman dedesi olarak hep başımızda olmaya devam edecek” dedi.