ALTIN YILLAR HEBA EDİLDİ

"Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkânlarını heba etmiştir. Bunun için yaptığımız yatırımlar ve projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan medeniyetimize sahip çıktık. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurduğumuz köprüyle

milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştık, mücadele ettik.

MEYDANI BIRAKMAYIZ

Hep hayıflandığım bir husus ifade etmek istiyorum. ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.

TURİZM MERKEZİ OLACAK

“Tunceli’de şehrin Cumhuriyet tarihimizdeki ilk müzesini eski askeri kışla binasında kurduk. Konser ve tiyatro etkinliklerine uygun avlusuyla bu binada Tunceli’nin zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir. Gerçekten hayranlık verici tabii güzellikleri yanında tarihi zenginliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli’yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bursa’da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açıyoruz. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma ve kakma eser, metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. Üç kıta yedi iklimde hüküm süren tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı’nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım bu müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Konya’nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz. Akşehir Taş Eserler Müzesi Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret ve çeşmeden oluşan, bir dönem darüşşifa olarak muazzam bir tarih hazinesidir. Ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Bu müzeyi Akşehirimize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık.

BU TOPRAKLARIN EVLADI OLARAK...

Ülkemizin tabii ve tarihi güzelliklerine her baktığımda bu toprakların bir evladı olarak dünyaya geldiğim, bu millete hizmet etme şerefine eriştiğim için rabbime hamd ediyorum. Bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini bilmek, üzerine eklemek, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak da önemlidir.”

3 ŞEHİR, 3 MÜZE

Konya



◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışlarını yaptığı Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Tunceli Müzesi bölgelerinin kültürlerini gelecek kuşaklara aktaracak.

Bursa

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, ilk Osmanlı medreselerinden olan ve 1414-1424 yıllarında yapıldığı bilinen Yeşil Medrese’de yer alıyor. Müzede 13’üncü yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler ile ahşap, oyma ve kakma figürler sergileniyor. Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi’ne ev sahipliği yapan Taş Medrese, Akşehir’deki ilk müze binasıydı.

Tunceli

Tunceli Müzesi’nde ise Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergilenecek.

Tunceli

Müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. (◊ AA)

Tunceli