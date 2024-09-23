'Medeniyet Teknopark ile Londra South Bank University’den iş birliği'

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Medeniyet Teknopark, Londra South Bank Üniversitesi ile bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Medeniyet Teknopark bünyesindeki 50 girişimci, Londra South Bank Üniversitesi ile bir araya gelerek Londra pazarına açılmak için gerekli adımları belirledi. Bu görüşmelerde Türkiye’deki teknopark ekosisteminde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının değeri ve Türkiye’nin genç mühendislik potansiyelinin Londra pazarında yaratabileceği fırsatlar vurgulandı. Medeniyet Teknopark’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 günlük programda, ilk olarak iş birliği protokolü imzalandı ve ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile BİLTAM İleri Araştırma Laboratuvarları ziyaret edilerek ortak projeler için ilk adımlar atıldı.

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LONDRA PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLEYEN GİRİŞİMCİLER İÇİN ADIMLAR ATILDI

Programın ikinci gününde, Medeniyet Teknopark’ın Tuzla Akfırat Yerleşkesi’nde düzenlenen networking toplantısında, teknopark bünyesindeki 65 firma, projelerini London South Bank Üniversitesi yetkililerine tanıtma fırsatı buldu. Bu toplantı, girişimciler ile üniversite arasında yeni iş birlikleri ve iletişim ağlarının oluşmasına zemin hazırladı. Programın son gününde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ziyaret edilerek, Türkiye’deki yatırım süreçleri hakkında bilgilendirme alındı. Bu kapsamda, Medeniyet Teknopark’ın uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Londra pazarına açılmayı hedefleyen girişimciler için adımlar atıldı.

‘AR-GE, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ALANINDA ÖNEMLİ BAĞLANTILAR KURDUK’

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak çalışmalar yürütmek üzere İstanbul ve Londra arasında güçlü bağlantılar kurduklarını ifade etti. Tak, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Londra’dan gelen heyetle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında önemli bağlantılar kurduk” diye konuştu.

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‘ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ İLE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR’

Medeniyet Teknopark, bu iş birliği ile girişimcilerin yurt dışı pazarlarına açılmasını ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin uluslararası alanda daha da güçlenmesini hedefliyor. Tak, “Girişimcilerimizin Londra pazarına açılmalarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği ile iki ülke arasındaki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.