Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyetin Eş Anlamlısı

TDK’ya göre medeniyet kelimesi bir eş anlamlı sözcük üzerinden karşılık buluyor. O sözcük ise ‘uygarlık’ üzerinden ele alınmaktadır. Her iki kelimeyi de aynı anlam üzerinden farklı yazılış ve okunuşları olsa dahi rahatlıkla kullanmak mümkün.

Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Belli bir bölgede toplum kurallarına uymak suretiyle insanların saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamasına medeniyet denmektedir. Aynı zamanda görgü kuralları kapsamında de medeniyet önemlidir. Medeniyet aynı zamanda uygarlık sözcüğü üzerinden de eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir.

‘’Her ülke uygarlık düzeyine çıkmak zorundadır.’’

Bu cümle içerisinde uygarlık kelimesinin yerine medeniyet sözcüğünü yerleştirmek mümkün.

Medeniyetin Eş Anlamlısı

Medeniyet kelimesi toplumlar açısından büyük öneme sahip olan bir sözcüktür. Bu sözcük Türkçe içerisinde geçerli olarak uygarlık kelimesi üzerinden ve aynı anlam ile ifade edebiliyor. Cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.