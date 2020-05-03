Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali’ye ikinci kez koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Koca Yusuf”u diye bilinen en büyük nakliye uçağı A-400 M önceki gece havalanarak dün sabaha karşı Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indi. Türkiye’nin gönderdiği yardım kolileri maske, tulum ve dezenfektanın yanısıra yerli üretim olan solunum cihazlarından oluştu. Yardım paketlerinin üzerinde Türk ve Somali bayrakları, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkçe ve Somali dilinde Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var” sözü ile “Türkiye’den Somali halkına sevgilerle’ notu yer aldı.



NEFES OLACAK

“Koca Yusuf”u Mogadişu Havaalanı’nda Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İse Awad, İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza, Sağlık Bakanı Fowziya Abikar ve Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz karşıladı. Yardım malzemelerinin Somalili yetkililere teslim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!” dedi.

MEKTUP GÖNDERDİ

“Koca Yusuf”un komutanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya yazdığı mektubu da ulaştırılmak üzere Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz’a teslim etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİNİ VİDEO KONFERANSLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla görüştüğü Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 ailenin ramazanını kutlayarak, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlarını sordu. Erdoğan'ın görüştüğü 4 aileden biri olan Edirneli şehit ailesi Necdet ve Fatma Yıldırım çifti, duygularını paylaştı. Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen tek çocukları Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet ve annesi Fatma Yıldırım (82), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini görüntülü olarak arayıp ihtiyaçlarını sormasının büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Necdet Yıldırım; "Sayın cumhurbaşkanım Vali beye talimat verdi, 'Necdet amca sizin sorumluluğunuzda, ona çok iyi bakacaksınız' dedi. Allah'ımıza şükür çok büyük bir saygı bu" dedi. (DHA)