Medeniyet düşmanı tarafından öldürüldü

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İSTANBUL Esenler’de 17 Mart gecesi, Abdurrahman Balcı (26), yaşadığı apartmanın önünde oturan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.’yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Üç yerinden bıçaklanan Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken, Berat C., Baran C. ve Musa P. koşarak kaçtı. Çevredekiler Balcı’yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yakalandı. Gözaltına alınan Berat C., Baran C. ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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‘İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU’

Esnaf Hasan Uygun, “Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkândan çıktık, birini hastaneye taşıyorlardı. Gidip baktığımda göğüs kısmından yaralıydı. Çok kan kaybediyordu. Vuran çocuklar da koşarak kaçtılar. Duyduğumuza göre de çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş. Rahmetli olan arkadaş da uyarmış, olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık” dedi.