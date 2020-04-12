Medeni Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Medeninin Eş Anlamlısı

Medeni kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘uygar’ sözcüğü üzerinden karşılık bulmaktadır. Yazılışları farklı olan bu iki kelimeyi anlam açısından aynı şekilde cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Aynı zamanda tek başına da yine farklı nitelikleri üzerinden değerlendirilebilmektedir.

Medeninin Eş Anlamı

Medeni kelimesi eş anlamlı olarak Türkçede ‘uygar’ sözcüğü ile değerlendirme imkanı vermektedir. Alternatif olarak aynı anlam üzerinden amaca uygun şekilde hem uygar hem de medeni kelimesini değerlendirmek mümkün.

Peki, medeni kelimesinin anlamı nedir? Medeni kelimesi ‘kentlileşmiş, belli bir toplumun uygarca yaşaması’ tabiri üzerinde ifade edilmektedir. Diğer bir değişle oluşturmuş olan toplum kurallarına uymak suretiyle kentlerde yaşama şekli denebilir. Bu doğrultuda medeni kelimesi amaca göre değişik şekillerde kullanabilir; Ayrıca alternatif olarak uygar kelimesinin eş anlamlı biçimde değerlendirebilirsiniz. Ek olarak Çağdaş kelimesi de yine eş anlamlı şekilde Türkçede kullanılmaktadır.