Medeni dünya 3 maymunu oynuyor

Haberin Devamı

“Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı dönemden geçiyoruz. Filistin’den Lübnan’a, Körfez’den Sudan’a, Somali’den Yemen’e başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeniyet denen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten ve eşitlikten dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki bu imtihanı verebilmek için Kuran’a ve sünnete, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz. Birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Bu Ayet-i Kerime’deki uyarıyı hayatımızın her safhasına tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin.”

Haberin Devamı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u kabul ederek, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Erdoğan, bağış makbuzunu imzaladı.