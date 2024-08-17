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Meclis’ten sosyal medya devlerine mesaj

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#INSTAGRAM#Sosyal Medya#TIKTOK
Meclis’ten sosyal medya devlerine mesaj
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

INSTAGRAM’ın kapatılmasının ardından CHP’nin ‘acil toplansın’ çağrısı üzerine dün bir araya gelen Dijital Mecralar Komisyonu’nda oyun platformu Roblox’un mahkeme kararıyla kapatılması, geçen hafta Eskişehir’de oyun bağımlısı bir gencin cami avlusunda düzenlediği bıçaklı saldırı ile İzmir’de bir kadının sokak röportajında söyledikleri nedeniyle tutuklanması gündeme geldi. Dijital platformlar, özgürlükler, demokrasi, sansür ve suça teşvik odağında tartışıldı.

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Toplantının açılışında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sansüre karşı olduklarını ancak gerçek hayatta suç olanın dijital dünyada da suç olduğunu belirterek sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

‘SANSÜRE KARŞIYIZ’

“Dijitale sahip olan geleceğe sahip olur. Dijitalleşme gündemi siyaset üstü bir konudur. Bu mesele iktidar muhalefet gerilimine kurban edilemeyecek kadar önemlidir ve Türkiye’nin geleceğidir. Adana Mahkemesi’nin verdiği karara hepimiz uymak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bizim dijital mecralara hep söylediğimiz şudur: Berlin’de, Paris’te, Londra’da, Washington’da, Viyana’da hangi hukuka uyuyorsanız o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız Türkiye’de de buna uymak zorundasınız. Kendini yasamanın, yargının üzerinde gören anlayışı asla kabul etmiyoruz. Kendini ulus devletlerin ve demokrasinin üzerinde gören, yeni bir din ve ideoloji vaat etme durumunda olan, ulusaşırı dijital ağların kendilerini dokunulmaz olarak görmelerini onaylamayız. TikTok meselesi çok konuşuldu. Kesinlikle sansüre karşıyız. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devletini sokakta bulmadık ve kendini yasamanın üzerinde gören anlayışı asla kabul etmiyoruz” dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise öncelikle Türkiye’nin koyduğu kurallara mutlaka uyulmasını istediklerini ancak iktidarın siyaset yapma anlayışında bir tahammülsüzlük olduğunu söyledi.

Meclis’ten sosyal medya devlerine mesaj
Oyun bağımlısı Arda Küçükyetim, 5 kişiyi bıçaklamıştı.

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#INSTAGRAM#Sosyal Medya#TIKTOK

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