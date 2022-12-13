Meclisten notlar: KKM’ye 2 ay bütçe aktarılmadı

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Konuşmasında 2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını belirten Nebati “2.2 milyon mudi, yaklaşık 1.5 trilyon liralık tasarrufunu bu hesaplarda değerlendiriyor. İlaveten, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 70.9’dan yüzde 50’ye gerilemiştir. Ayrıca, bütün yıl boyunca dilinize pelesenk ettiğiniz KKM’nin maliyeti giderek azalıyor. Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91.6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır” dedi.