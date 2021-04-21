Meclisten Mısır dostluk grubu

Mısır’la dostluk grubu, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan askeri darbenin ardından kaldırılmıştı. AK Parti’nin dün Meclis Başkanlığı’na verdiği yasa teklifiyle, Mısır’ın yanı sıra Libya ile de dostluk grubu oluşturuluyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter diplomasinin en önemli ayağının dostluk grupları olduğunu belirterek “Parlamentolararası temasların sürdürülmesi dostluk gruplarıyla oluyor. Onun için bu adımı memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara