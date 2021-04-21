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ANKARA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclisten Mısır dostluk grubu

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Meclisten Mısır dostluk grubu

Meclis’ten, ikili ilişkilerde yeni döneme girilen Mısır ile ilgili önemli adım geldi. AK Parti’nin teklifiyle Mısır ile 8 yıl sonra yeniden dostluk grubu kuruluyor.

Mısır’la dostluk grubu, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan askeri darbenin ardından kaldırılmıştı. AK Parti’nin dün Meclis Başkanlığı’na verdiği yasa teklifiyle, Mısır’ın yanı sıra Libya ile de dostluk grubu oluşturuluyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter diplomasinin en önemli ayağının dostluk grupları olduğunu belirterek “Parlamentolararası temasların sürdürülmesi dostluk gruplarıyla oluyor. Onun için bu adımı memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

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