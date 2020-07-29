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Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Meclis’ten mağdur kadına davet

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Meclis’ten mağdur kadına davet
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Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP’den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen D.K.’yı davet ederek dinlemeye hazırlanıyor.

AK Partili Ali Ozkaya başkanlığında dün toplanan komisyonda, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanınca partisinden ihraç edilen Çelik’in dosyası görüşüldü. Komisyonda, Çelik’in yanı sıra olayın mağduru D.K.’nın da dinlenmesi görüşü öne çıktı. Komisyon kaynakları, “Biz bir yargı organı değiliz. Kendisine davette bulunduğumuzda, eğer kendisi isterse gelir ve dinleriz.” bilgisini verdiler.

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