Meclis’ten Gazze tezkeresi

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede özetle şu ifadelere yer verildi: “TBMM olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz. Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz. TBMM Genel Kurulu olarak;

1- Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

2- Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

İSRAİL ATEŞKESE ZORLANMALI

3- Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.

4- Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.

5- Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

6- 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.

Genel Kurul’da milletvekilleri Filistin-Türkiye bayraklı atkılar taktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de elini sıkarak yerine geçti.

ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

7- Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

8- İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.

9- Tüm ülke parlamentolarını; İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye; İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya; Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de Filistin’i tanıma çağrısında bulunmaya; 18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul’da TBMM öncülüğünde tesis edilen “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmaya davet ediyoruz.”

HAVADAN YARDIMA HAZIRIZ

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısıyla dün saat 14.00’te Gazze için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında, “İsrail derhâl ateşkesi kabul etmeli ve tüm silahlı birimlerini bölgeden çekmelidir. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM Barış Gücü tarafından teminat altına alınmalıdır” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Filistin’e havadan yardım konusunda şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Bize, yapılması konusunda onay verdi. Ürdünlüler rıza göstermediği sürece gitme şansımız yok. Onlara ne kadar uçak istiyorsanız vermeye hazırız dedik. Muhtemelen onlar İsrail ile meseleyi çözemediler. Havadan kargo atan paraşüte ihtiyacımız var dediler. TSK hemen gönderdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılması halinde hemen gidecek durumdayız.”

FİLİSTİN’E ZİYARETE VAR MISINIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum, var mısınız? Meclis’te Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını, İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan da dahil ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail’e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye’yi taraf olmaya davet ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu “Gazze’de masum insanların hayatlarıyla bir oyuncak gibi oynayan Netanyahu’yu sadece kınamak, bu oyuna eşlik etmekten başka bir şey değildir” diye konuştu. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da “Bu yüce çatı altında gün birlik ve beraberlik içerisinde atalete düşmeksizin, soykırımın son bulmasına karşılık milletimizle mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.





