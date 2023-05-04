Meclis’ten çocuk istismarına önlem raporu

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Çocukların ihmali ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmaların “hesap verilebilir sistem içinde” izlenmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi istenen raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

GÜVENLİ MESAFE ÖĞRETİLSİN

◊ İstismar tehlikesine karşı belediyeler, cadde, sokak, park ve açık spor alanlarında ışıklandırma ve güvenliğin sağlanması konusunda daha etkili icraat yapmalı.

◊ Okulöncesinden başlayarak her tür ve kademedeki öğrencilere sevgi, saygı, adalet gibi değerlerin öğretilmesine yönelik müfredat içeriği zenginleştirilmeli.

◊ ‘Hayır’ deme becerisi, güvenli mesafe, mahremiyet, iyi dokunuş-kötü dokunuş eksenli eğitimler yaygınlaştırılmalı.

HÂKİM VE SAVCILAR EĞİTİLSİN

◊ Hâkim ve savcı adayları, adli destek personeli, cezaevi personeline yönelik çocuk ihmal ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin zorunlu mesleki eğitim verilmeli.