Meclis’ten çıkarıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar, 17 Mart Günü TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu ise Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlanmadan kararın okunmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle, TBMM Genel Kurulu’nda çarşamba günü oturma eylemi başlattı. Yaklaşık 3.5 saat süren eylemin ardından Gergerlioğlu ve beraberindekiler, Meclis binasındaki HDP Grubu’na geçerek eylemlerine devam etti.

GECE YARISI SUÇ DUYURUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı 21 Mart tarihli talimat yazısında, “TBMM Genel Sekreterliği’nin, 21 Mart günü eski vekil hakkında suç duyurusunda bulunduğu” belirtildi. Suç duyurusuna ek olarak TBMM Genel Sekreterliği’nce, 18 Mart, 19 Mart ve 20 Mart tarihinde tutulan tutanakların da savcılığa gönderildiği anlatıldı.

ÖCALAN SLOGANI İDDİASI

Savcılık talimat yazısında, Gergerlioğlu’nun “kamu binasında hakkı olmadığı halde, hukuka aykırı olarak, 17 Mart tarihinden beri hiç ayrılmayarak, gece gündüz dahil olarak kalmaya devam ettiği ve Meclis binasını terk etmediği” ifade edilerek, özetle şöyle denildi: “Ayrıca Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 17 Mart günü milletvekilliği düşürüldükten sonra, saat 19.25’te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç vererek, ikinci katta bulunan HDP Grup katına yürüyerek çıkarken, beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere, grup içerisinden ‘Biji Serok Apo’ sloganlarının atıldığı, bu şekilde yanındaki kişilerle de birlikte TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak suretiyle terör örgütü propagandası da yapıldığı tespit edilmiştir.”

İFADEYİ ALIN, EVRAKI GÖNDERİN

Talimat yazısında Gergerlioğu hakkında “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirilerek, “Şüphelinin ifadesi alınmak üzere en yakın polis merkezi amirliğine götürülmesi ve ifadesinin alınması ile ikmal edilecek savunmalarının ve delillerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur” denildi.

GÖZALTINDAN NEVRUZ’A

Ömer Faruk Gergerlioğlu, serbest bırakılmasının ardından Ankara’da Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmek istedi. Ancak polis üst araması yapmak isteyince alana girmeyi reddetti. Telefonla bağlantı yaparak alandaki kalabalığa seslenen HDP’li Gergerlioğlu, gazetecilere de “Yeni gözaltından çıkmış bir insanım. Alana girerken üstümü aramak istediler. Ben üstümü de aratmıyorum. Telefonla seslendim kalabalığa. Bizim halkımıza ulaşmamızın önüne de kimse geçemez” dedi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

‘ÇIKMAK ZORUNDA DEĞİLİM’

Gergerlioğlu’nun TBMM’de gözaltına alınırken, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” sözleri kameraya yansıdı. Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gergerlioğlu ifadesinde özetle şunları anlattı:

“Milletvekilliğimden düşürülme hadisem hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır. Usule ve anayasaya aykırıdır. AYM kararı beklenmeden Meclis Başkanlığı’ndan TBMM’de okunmuştur. Ben bir vatandaş olarak bana yapılan haksızlığa karşı TBMM’de millete seslendim, bu da en doğal hakkımdır. Çünkü burası TBMM’dir. Ben TBMM’den çıkmak zorunda değildim ben milletin bir ferdiyim, barışçıl ve sivil olarak açıklamalar yaptım.

(Biji Serok Apo sloganı atıldığı iddiası) Meclis Genel Kurulu’ndan çıkışımızda birçok gazeteci oradaydı ve çekim yapmaya başladı. Sahte video görüntüleri savcılık tarafından kullanılmıştır. Bu görüntüler içinde bulunduğum grup ile alakalı değildir.”

Gergerlioğlu’nun avukatları Kenan Maçoğlu, Sercan Aran ve Kerem Altıparmak da savunmalarında video için “Bahse konu video, 2016 yılının mayıs ayında HDP’li vekillerinin dokunulmazlığının Meclis’te hukuka aykırı olarak gasp edilmesi sonrası çekilmiştir” iddiasında bulundu.

‘TERLİKLERİMLE ÇIKTIM’

Gergerlioğlu, gözaltı sürecine ilişkin de şu iddialarda bulundu: “Sabah tuvalete gidip daha sonra ellerimi yıkamak için çıktığımda, orada Meclis polisinin beklemekte olduğunu gördüm. Üzerimi giyerek daha sonra gidebileceğimi söyledim, ancak izin vermeyip koluma hızlıca girerek beni koşar adım götürmeye başladılar. Elbiselerimi ve ayakkabımı giymeyerek, terliklerimle çıkmak zorunda kaldım.”

ŞENTOP: MÜSAADE EDİLEMEZ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Gergerlioğlu’nun TBMM’de gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: “Anayasaya göre milletvekilliği kesin hükümle sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı, TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır.”

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