HABERLERGündem Haberleri

Meclis’ten bütçe manzaraları… Sayı sıkıntısı

Güncelleme Tarihi:

#Meclis Görüşmeleri#CHP-AK Parti Tartışması#Orhan Sümer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

MECLİS Genel Kurul’da dünkü bütçe görüşmeleri sırasında toplantı yeter sayısı sıkıntısı yaşandı.

Haberin Devamı

 Görüşmelere başlanacağı sırada CHP’lilerin, AK Parti sıralarının boş olduğuna dikkati çekerek yaptıkları itiraz üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bu sırada CHP’liler ile AK Partililer arasında tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, boş sıraları gösterip “Bütçeyi kim savunacak” diye tepki gösterdi.

YAZAR KASA KÜRSÜDE

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun ise tepki göstererek yanıt verdiği Başarır kamera kayıtlarını işaret etti. Verilen 25 dakikalık aranın sonunda çoğunluk sağlanınca görüşmelere geçildi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Meclis Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde esnafın ekonomik durumuna dikkati çekmek için kürsüye yazarkasayla çıktı. Sümer, kepenk kapatan esnaflar için kürsüde yazarkasa ve ‘kiralık’ yazılı dükkân döviziyle de protestoda bulundu.

Haberin Devamı

Bakanlar Ömer Bolat ve Abdulkadir Uraloğlu da görüşmeleri izledi.

#Meclis Görüşmeleri#CHP-AK Parti Tartışması#Orhan Sümer

