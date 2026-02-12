Meclis'teki yumruklu kavga! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür

×
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin yaptığı açıklama, "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür" dedi.

 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin, "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür" dedi.

Kurtulmuş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti nedeniyle hedef alınmasına ilişkin ise,"Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart" dedi.

MECLİS'TEKİ KAVGA

Dün TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet ettiği sırada CHP milletvekilleri kürsüye doğru hareket etti. AK Parti grubu da kürsüye yönelince milletvekilleri karşı karşıya geldi. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'ten yemin etmesini isterken milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar eşliğinde arbede yaşandı. Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yumruk yumruğa kavga etti.

