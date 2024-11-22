Meclis'teki 'kayyum' kavgası... CHP lideri Özel: İstenmeyen görüntüler

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Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tam komisyon salonuna girmeden önce CHP milletvekilleri protesto etmişti ve Yerlikaya'yı içeriye almadılar. Sonrasında ise arbede yaşandı. İşte o görüntülere ilişkin Özgür Özel de bir değerlendirme yaptı. Özel, bu protestodan haberinin olduğunu söyledi ancak 'gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım' ifadelerini kullandı. Ve orada sürecin kötü yönetildiğini söyledi. Ama süreci kötü yöneteninse Ali Yerlikaya olduğunu söyledi.

"MİT'TEN İSTİHBARAT DESTEĞİ İSTEDİK"

TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde o görüntüler varken CHP Genel Merkezi'nde de MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özgür Özel'e bir sunum yapmıştı. Özgür Özel onun detaylarını da anlattı. Özel, Kalın'dan bir destek istediklerini söyledi. Yurt dışı temsilciliklerinde üye seçimlerinde FETÖ ve diğer terör örgütlerinin üye olarak partiye sızmaması için bir istihbarat desteği istediklerini söyledi. Özel, Kalın'ın da 'büyük memnuniyetle böyle bir destek verebiliriz, bunu isteyen her partiye verebiliriz' dediğini söyledi. Özel bunun sadece yurt dışı temsilcilikleri için olduğunu belirtti. Yurt içinde ise böyle bir durumun söz konusu olmayacağının altını çizdi.

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CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Özgür Özel, parti içi tartışmalar için de mesaj verdi. Aslında 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu merak ediliyor ve öne çıkan 2 isim var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş. Özel de buna değindi ancak üçüncü bir aday olma ihtimalinden de bahsetti. 'Yarın öbür gün başka bir aday çıkar onu da bilmiyorum. CHP kimsenin adaylığını kesecek bir ön kabulle hareket edemez' ifadelerini kullandı. 'Şu an 2 isim var öne çıkan ama önümüzde çok zaman var' dedi ve aday tartışmalarının dışında kalmalarının büyükşehir belediye başkanları için daha doğru olduğunu savundu. 'Benim sözüme değer veren herkese de bunu söylüyorum' ifadelerini kullandı. Kendisinin aday olmayacağının bir kez daha altını çizdi. 'Partide Özgürcüler Özgür Özel'i bir kez daha zafer konuşması yapmasını istiyorlar' ifadesi ise dikkat çekti Özgür Özel'in."