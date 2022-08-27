Meclis'teki dokunulmazlık dosyası 1691'e ulaştı

Haberin Devamı

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bulunan dokunulmazlık dosyası 1691'e ulaştı. 196 milletvekili hakkındaki fezleke arasında en fazla HDP ve CHP milletvekillerine ait dosya yer aldı. Dosyalardan 1231'i HDP, 272'si CHP, 18'i AK Parti, 14'ü İYİ Parti, 11'i MHP, 77'si Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 68'i ise Meclis'te temsil edilen diğer partiler ve bağımsız milletvekillerine ait oldu. Meclis tarihinde milletvekilleri hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bu dönemde hazırlandı.

EN ÇOK DOSYA SALİHE AYDENİZ'E AİT

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan 77 dokunulmazlık dosyası ile zirvede yer aldı. Ayrıca bu dönemde HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğuları'nın, haklarındaki mahkeme kararı nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü. HDP Milletvekili Semra Güzel, Bağımsız milletvekilleri Mensur Işık ve Tuma Çelik'in ise yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Öte yandan 78 dokunulmazlık dosyası da çeşitli nedenlerde ilgili savcılıklara iade edildi.