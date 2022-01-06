Meclis’te zamlı tansiyon

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Altunyaldız, TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin tepkisine neden olan açıklamalarında şunları söyledi:

AB’NİN DÖRTTE BİRİYİZ

“Dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat arttı. Konutta Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında hem doğalgazda hem de elektrikte en ucuz ülke konumundayız hâlâ. Türkiye’de 38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahiptir.”

BATTANİYE İLE OTURUYORLAR

Altunyaldız’ın konuşması süresince muhalefet milletvekillerinden sıklıkla tepkiler yükseldi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Kombisini açmıyor millet, battaniyeyle oturuyor” derken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “AB’de asgari ücret 3 bin euro” diye konuştu.